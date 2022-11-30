Медведев: нет никакого Европейского союза, есть штат номер 51

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европесйкий союз не международное объединение, а штат номер 51 в составе США.

В среду, 30 ноября 2022 года, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на своей официальной странице «ВКонтакте» прокомментировал изменения в опубликованном главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен видео о потерях Вооружённых сил Украины с начала спецоперации.

Медведев заявил, что данное «сообщение потёрли и отредактировали» по приказу Вашингтона, что по мнению российского политика выглядит крайне унизительно, так как «нет никакого Европейского союза, есть штат номер 51».