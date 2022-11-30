Медведев: нет никакого ЕС, есть штат номер 51
Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США.
В среду днем РИА Новости сообщили, что Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что после того, как председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйенс пришлось удалить в своём твиттере сообщение о потерях ВСУ, можно смело назвать Евросоюз 51-м штатом США.
По мнению Медведева председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйенс здорово досталось из вашингтонского обкома и это выглядит крайне унизительно.
Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных на Украине, позже абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК.
Опубликовано: Елена Калиновская
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