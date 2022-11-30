Полиция Испании сообщила, что при взрыве у посольства Украины в Мадриде пострадал один сотрудник

APS
2022-11-30 16:30

Испанская полиция сообщила, что сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен в среду в результате взрыва, который произошел, когда он переносил письмо.

Сотрудник получил легкие ранения и доставлен в больницу своим ходом, добавили в полиции.

Посольство Украины в Мадриде пока не прокомментировало информацию.

Опубликовано: Тарас Медведев