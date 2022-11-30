Полиция Испании сообщила, что при взрыве у посольства Украины в Мадриде пострадал один сотрудник
2022-11-30 16:30
Испанская полиция сообщила, что сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен в среду в результате взрыва, который произошел, когда он переносил письмо.
Сотрудник получил легкие ранения и доставлен в больницу своим ходом, добавили в полиции.
Посольство Украины в Мадриде пока не прокомментировало информацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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