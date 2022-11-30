Взрыв в посольстве Украины прогремел в Мадриде

Europa Press сообщает, что в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, ранен один сотрудник.

30 ноября Europa Press сообщает со ссылкой на полицию, что на территории посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв.

Предположительно небольшое взрывное устройство находилось в конверте, который получил сотрудник украинского посольства.

Источник сообщает, что пострадавший сотрудник посольства получил легкие ранения и самостоятельно отправился в больницу.

На данный момент полиция уже оцепила территорию вокруг посольства, ведется следствие, у здания работают криминалисты и кинологи.