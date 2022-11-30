В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, один человек ранен
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, один сотрудник посольства получил ранения.
30 ноября международное агентство новостей Reuters, со ссылкой на правоохранительные органы, сообщило о том, что в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв после вскрытия одного из писем, где находилось миниатюрное взрывное устройство.
Отмечается, что в результате детонации взрывного устройства пострадал один из сотрудников дипломатической миссии Украины в Мадриде. Обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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