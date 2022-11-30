16-летний московский школьник победил в швейцарском конкурсе «Голос»
На конкурс Данила Первушин попал случайно. Он приехал в гости к брату и композитору, увидел объявление о кастинге и решил попробовать свои силы.
Данила Первушин из Москвы покорил своим вокалом Европу. Как сообщает МК, школьник победил в швейцарском шоу Swiss Voice Tour - аналоге российского «Голоса».
Хотя это не идентичная на сто процентов версия, правила отбора участников на конкурсе те же.
Данила шел к своему успеху долго. Мальчик стал заниматься вокалом в четыре года, пробовал играть на многих музыкальных инструментах, в составе детского хора пел на больших концертах в России. А свое призвание молодой певец нашел в джазовом вокале.
Примечательно, что на швейцарский телеконкурс Данила попал случайно. Молодой человек приехал в Женеву в гости к брату и композитору.
Увидев объявление о кастинге, решил испытать судьбу, и все получилось. К слову, в российском «Голосе» на одном из сезонов до Данилы во время отбора не дошла очередь.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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