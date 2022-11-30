Знаменитый доктор Курпатов рассказал, как его парализовало
Медики констатировали периферический паралич Гийена-Барре по типу Ландри. Это аутоиммунное заболевание, при котором имунная система поражает нервы.
48-летний известный доктор Андрей Курпатов рассказал о своей беде. Знаменитый врач в один момент оказался прикованным к постели, его парализовало, сообщает Рrozvezd.info.
Медики констатировали периферический паралич Гийена-Барре по типу Ландри. Как поясняет издание, это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека поражает свои собственные периферические нервы.
"Спустя несколько дней после начала банального насморка я вдруг перестал чувствовать свои ноги, - рассказал Курпатов в интервью Psychologies. - Уже через пару часов после этого был в реанимации".
Андрей Курпатов понимал, что такое заболевание часто завершается смертью из-за паралича дыхательной мускулатуры. Курпатову тогда было всего 20 лет, он очень хотел жить. Доктор вспоминает, как врачи прямо у его больничной койки обсуждали, сможет он выжить или нет.
Но судьба распорядилась по-другому. Будущий писатель и психолог не просто выжил, он еще написал в реанимации книгу "Счастлив по собственному желанию". Правда, болезнь не прошла бесследно: Курпатов по сей день ходит с тростью.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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