СБУ провела обыски у экс-нардепа и лидера партии «Наши» Евгения Мураева

Агенты СБУ провели обыски у экс-нардепа и лидера партии «Наши» Евгения Мураева в рамках уголовного дела по факту госизмены.

30 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на источники, сообщило о том, что Служба безопасности Украины провели обыски по местам жительства и в офисах бывшего депутата Верховной рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева, а также его родных и соратников.

В свою очередь, пресс-служба СБУ в официальном Telegram-канале заявила, что у подозреваемого в государственной измене Мураева, который, предположительно, в настоящее время скрывается в Вене, изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.