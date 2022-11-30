СБУ провела обыски у экс-нардепа и лидера партии «Наши» Евгения Мураева
Агенты СБУ провели обыски у экс-нардепа и лидера партии «Наши» Евгения Мураева в рамках уголовного дела по факту госизмены.
30 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на источники, сообщило о том, что Служба безопасности Украины провели обыски по местам жительства и в офисах бывшего депутата Верховной рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева, а также его родных и соратников.
В свою очередь, пресс-служба СБУ в официальном Telegram-канале заявила, что у подозреваемого в государственной измене Мураева, который, предположительно, в настоящее время скрывается в Вене, изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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