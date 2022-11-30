Невеста бросила Гришечкина и вышла замуж за бывшего мужа

Актер Вячеслав Гришечкин, известный по сериалу "Солдаты", переживает личную драмму. Его невеста Диана Бичарова бросила его и вышла замуж за своего экс-супруга.

Накануне Диана Бичарова, ради которой актер привел себя в порядок, изрядно постройнев, сочеталась узами брака со своим бывшим мужем.

Невеста разорвала помолвку с актером Вячеславом Гришечкиным.

Артист не может прийти в себя и признается, что до сих пор любит Диану.

Гришечкин подарил Бичаровой колье за 1 000 000 российских рублей, когда они были вместе. Теперь же звезда экрана советует экс-возлюбленной надевать украшение на каждое свидание со своим мужем и любить его не так, как актера.