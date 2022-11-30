Великобритания расширила антироссийский санкционный список
2022-11-30 18:12
МИД Великобритании сообщило об очередном расширении антироссийского санкционного списка, куда внесены ещё 22 человека.
30 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел Соединённого Королевства сообщила о том, что внешнеполитическое ведомство обновило санкционный список Великобритании в отношении России.
В расширенный антироссийский список внесены вице-премьер РФ Денис Мантурова, глава ЦИК Элла Памфилова, директор ФСИН Аркадий Гостев, а также главы регионов Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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