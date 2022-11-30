Великобритания расширила антироссийский санкционный список

APS
2022-11-30 18:12

МИД Великобритании сообщило об очередном расширении антироссийского санкционного списка, куда внесены ещё 22 человека.

30 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел Соединённого Королевства сообщила о том, что внешнеполитическое ведомство обновило санкционный список Великобритании в отношении России.

В расширенный антироссийский список внесены вице-премьер РФ Денис Мантурова, глава ЦИК Элла Памфилова, директор ФСИН Аркадий Гостев, а также главы регионов Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко