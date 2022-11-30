12 белорусов с подозрением на менингит госпитализированы в Подмосковье

В Московской области с подозрением на менингит были госпитализированы 12 граждан Беларуси.

30 ноября РИА Новости сообщили со ссылкой на посольство Республики Беларусь в России, что двенадцать белорусов госпитализированы в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье.

Сообщается, что у двоих диагноз не подтвердился, восемь больных находятся в состоянии средней тяжести, один в тяжелом состоянии и пока по неподтвержденной официально информации, один из госпитализированных белорусов сегодня скончался.

Ранее посольство Киргизии сообщило о госпитализации с подозрением на то же заболевание своих восьми граждан, работавших на подмосковном складе компании Ozon.