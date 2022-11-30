Reuters: В Посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть раненые

В здании украинского посольство в столице Испании прозвучал взрыв, есть раненые.

В здании украинского дипломатического представителя в Мадриде прозвучал серьезный взрыв. Это подтвердили в МИД Украины.

Как сообщается, взорвался конверт, переданный в посольство. Ранение получил один человек, его жизни ничего не угрожает.