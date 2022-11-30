Reuters: В Посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть раненые

APS
2022-11-30 19:01

В здании украинского посольство в столице Испании прозвучал взрыв, есть раненые.

В здании украинского дипломатического представителя в Мадриде прозвучал серьезный взрыв. Это подтвердили в МИД Украины.

Как сообщается, взорвался конверт, переданный в посольство. Ранение получил один человек, его жизни ничего не угрожает.

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    Также в сети появился снимок посылки, переданной в посольство. По предварительным данным, она предназначалась для посла.

Опубликовано: Николай Скира