Reuters: В Посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть раненые
2022-11-30 19:01
В здании украинского посольство в столице Испании прозвучал взрыв, есть раненые.
В здании украинского дипломатического представителя в Мадриде прозвучал серьезный взрыв. Это подтвердили в МИД Украины.
Как сообщается, взорвался конверт, переданный в посольство. Ранение получил один человек, его жизни ничего не угрожает.
Опубликовано: Николай Скира
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