Легендарный футболист Пеле госпитализирован, у него нашли рак

82-летний бразильский футболист Пеле болен онкологией, он госпитализирован.

Легендарный игрок сборной Бразилии по футболу Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) экстренно доставлен в организацию здравоохранения.

У него зафиксирована сердечная недостаточность, а также генерализованный отек всего тела.

Ранее он уже проходил лечение химеотерапией из-за онкологии легких, кишечника и печени.

"Как сообщает ESPN, бывший спортсмен ранее дважды находился в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где проходил курсы химиотерапии в связи с раком кишечника, печени и легкого", - пишет Московский Комсомолец.