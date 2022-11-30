Легендарный футболист Пеле госпитализирован, у него нашли рак
2022-11-30 19:08
82-летний бразильский футболист Пеле болен онкологией, он госпитализирован.
Легендарный игрок сборной Бразилии по футболу Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) экстренно доставлен в организацию здравоохранения.
У него зафиксирована сердечная недостаточность, а также генерализованный отек всего тела.
Ранее он уже проходил лечение химеотерапией из-за онкологии легких, кишечника и печени.
"Как сообщает ESPN, бывший спортсмен ранее дважды находился в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где проходил курсы химиотерапии в связи с раком кишечника, печени и легкого", - пишет Московский Комсомолец.
Опубликовано: Николай Скира
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