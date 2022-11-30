Пэрис Хилтон празднует 16-летие самой важной картины в истории - "Святой Троицы"
"Троица" была самыми фотографируемыми звездочками в мире (2006 год был бурным временем), их преследовали днем и ночью, поэтому собрать всех троих вместе было нечестивым Граалем для папарацци.
Хотя девушки выглядят так, будто они прекрасно проводят время, Хилтон рассказала в эпизоде 2021 года своего подкаста iHeartRadio This Is Paris, что ее тошнит от всех слухов, которые распускает Ла Лохан.
В ту злополучную ночь 06 года Хилтон и Спирс были на вечеринке у друзей в отеле "Беверли Хиллз" и решили вернуться домой, когда папарацци окружили их машину.
"Как только мы подошли к машине, подошла Линдси. Это было немного неловко, потому что у нас была какая-то драма", - вспоминал певец "Stars Are Blind".
Упомянутая драма возникла из-за слухов о том, что Хилтон ударил и пролил напиток на актрису, получившую премию "Оскар".
Когда Лохан подошла к машине, Хилтон велела папарацци расспросить Лило о предполагаемом инциденте.
Опубликовано: Марат Беглов
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