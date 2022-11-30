Белый дом: США считают, что бои в Украине будут продолжаться и зимой
2022-11-30 19:14
В американском руководстве считают, что бои в Украине продолжатся в зимний период.
В ходе брифинга в Белом доме заявили о том, что на территории Украины бои будут продолжаться и в зимний период.
"США считают, что боевые действия на Украине будут продолжаться в течение зимних месяцев", - пишет Московский Комсомолец.
Также из заявлений следует, что США на данный момент не будет передавать Украине ракетные комплексы ПВО Patriot.
Опубликовано: Николай Скира
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