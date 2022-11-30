Посол Украины в Испании Погорельцев: в посольстве в Мадриде взорвалась бандероль

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал подробности взрыва в украинском посольстве в Мадриде.

30 ноября посол Украины в Королевстве Испания Сергей Погорельцев в пресс-релизе сообщил о том, что причиной прогремевшего в посольстве украинского государства в Мадриде взрыве стал не конверт, как писали изначально, а не похожий не диппочту бандероль без обратного адреса.

Погорельцев добавил, что подозрительная бандероль была передана сотруднику дипмиссии, ответственному за безопасность, который и открыл коробку со взрывным устройством, в результате чего получил контузию и повреждения рук.