Посол Украины в Испании Погорельцев: в посольстве в Мадриде взорвалась бандероль
2022-11-30 19:16
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал подробности взрыва в украинском посольстве в Мадриде.
30 ноября посол Украины в Королевстве Испания Сергей Погорельцев в пресс-релизе сообщил о том, что причиной прогремевшего в посольстве украинского государства в Мадриде взрыве стал не конверт, как писали изначально, а не похожий не диппочту бандероль без обратного адреса.
Погорельцев добавил, что подозрительная бандероль была передана сотруднику дипмиссии, ответственному за безопасность, который и открыл коробку со взрывным устройством, в результате чего получил контузию и повреждения рук.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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