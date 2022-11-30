Какой экзотикой удивлял в советские годы московский ресторан «Гавана»

Ресторан пользовался большой популярностью. Просто так попасть сюда было сложно из-за большого количества желающих.

Ресторан с экзотической кухней открылся в Москве на Ленинском проспекте в 1973-м году. В нем подавали необычные для того времени кубинские блюда.

Ресторан прописался в небольшом двухэтажном здании, где ранее располагался ресторан "Кристалл". Посетителям "Гаваны" открывались оригинальные интерьеры, в разработке которых участвовали в том числе кубинские специалисты.

Дизайнеры применяли керамику, розовые морские раковины, дерево пальмы. Там были разные панно, картины, многие другие украшения. Завершала оформление простая мебель с белыми скатертями на столах.

В меню было множество незнакомых советскому человеку блюд. В частности, - креветки "Барадеро", свинина фри по-гуахирски, мясо по-сибонейски, жареные бананы, рыбацкий суп "Перла дель сур".

В меню существовал и раздел с русскими блюдами. Желающие могли заказать солянку, заливную рыбу, селёдку, окорок. Напитки также были знакомыми: коньяк, вино, шампанское.

Но был также и знаменитый ром "Гавана клуб" трехлетней выдержки. Бутылка такого напитка стоила 9 рублей. Иногда в "Гаване" устраивали дегустации кубинских коктейлей.

Гостей развлекал живой оркестр, музыканты играли советские и зарубежные мелодии. При этом кубинская музыка в их репертуаре отсутствовала.

Ресторан пользовался большой популярностью. Просто так попасть сюда было сложно из-за большого количества желающих. Среди посетителей часто встречались и высокопоставленные чиновники.

Вместе с исчезновением СССР исчезла и "Гавана". На её месте появился караоке-клуб "Фараон" и другие рестораны. Позже вместо всех этих заведений открылся банкетный ресторан. О заведении, где когда-то подавали экзотические кубинские блюда, больше ничего не напоминает.