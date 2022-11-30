Сэмюэл Л. Джексон ответил на заявление Квентина Тарантино о том, что актеры Marvel не являются кинозвездами
2022-11-30 19:23
Шум вокруг Тарантино поднялся после того, как отмеченный наградами режиссер заявил, что актеры MCU не соответствуют образцу того, что такое кинозвезда.
Сэмюэл Л. Джексон, давний сотрудник Квентина Тарантино, отвечает на недавнюю критику режиссера о влиянии Кинематографической Вселенной Marvel на Голливуд и утверждение Тарантино о том, что актеры Marvel не являются настоящими кинозвездами.
“Нужен актер, чтобы быть этими конкретными персонажами”, - сказал Джексон на “The View” во вторник.
Опубликовано: Игнат Ветров
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