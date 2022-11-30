Сан-Франциско позволит полиции использовать роботов, которые убивают

Надзорные органы в Сан-Франциско проголосовали во вторник за то, чтобы дать городской полиции возможность использовать потенциально смертоносных роботов с дистанционным управлением в чрезвычайных ситуациях.

Департамент полиции Сан-Франциско заявил, что у него нет предварительно вооруженных роботов и он не планирует вооружать роботов оружием.

Но департамент может использовать роботов, оснащенных зарядами взрывчатки, “чтобы связаться, вывести из строя или дезориентировать жестокого, вооруженного или опасного подозреваемого”, когда на карту поставлены жизни, говорится в заявлении представителя SFPD Эллисон Макси.

“Роботы, оснащенные таким образом, будут использоваться только в экстремальных обстоятельствах, чтобы спасти или предотвратить дальнейшую гибель невинных людей”, - сказала она.

Во вторник надзорные органы внесли поправки в предложение, указав, что офицеры могут использовать роботов только после применения альтернативной силы или тактики деэскалации или заключения, что они не смогут подчинить подозреваемого этими альтернативными средствами.