Al Arabiya:ликвидирован главарь террористической группировки ИГ
2022-11-30 19:47
Al-Arabiya сообщил о смерти главаря запрещенной в России группировки ИГ аль-Кураши.
30 ноября арабский телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на представителя ИГ деятельность организации которой, признана террористической на территории РФ, что "Исламское Государство" заявляет, что лидер Абу Аль-Хасан Аль-Хашеми Аль-Курайш был убит в ходе боя.
Уточняется, что Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ с феврале 2022 года , после того, как был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.
Сообщается, что новым главарем ИГ назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
Опубликовано: Елена Калиновская
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