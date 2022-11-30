Al Arabiya:ликвидирован главарь террористической группировки ИГ

Al-Arabiya сообщил о смерти главаря запрещенной в России группировки ИГ аль-Кураши.

30 ноября арабский телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на представителя ИГ деятельность организации которой, признана террористической на территории РФ, что "Исламское Государство" заявляет, что лидер Абу Аль-Хасан Аль-Хашеми Аль-Курайш был убит в ходе боя.

Уточняется, что Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ с феврале 2022 года , после того, как был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

Сообщается, что новым главарем ИГ назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.