В Беларуси с 1 декабря повышаются все виды пенсий
В Республике Беларусь с 1 декабря 2022 года повышаются все пенсионные выплаты.
Все виды пенсий с 1 декабря повышаются в Беларуси. Об этом государственное пишет информационное агентство БелТА.
Источник ссылается на заявление Министертсва труда и социальной защиты Республик Беларусь.
"С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты", - говорится в сообщении.
В декабря размер пенсионных выплат будет увеличен на 5 процентов. Также отмечается, что для каждого пенсионера пенсия будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от трудового стажа.
По итогам 2022 года пенсионные выплаты составят 16 миллиардов рублей.
Опубликовано: Николай Скира
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