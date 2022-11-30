В Беларуси с 1 декабря повышаются все виды пенсий

В Республике Беларусь с 1 декабря 2022 года повышаются все пенсионные выплаты.

Все виды пенсий с 1 декабря повышаются в Беларуси. Об этом государственное пишет информационное агентство БелТА.

Источник ссылается на заявление Министертсва труда и социальной защиты Республик Беларусь.

"С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты", - говорится в сообщении.

В декабря размер пенсионных выплат будет увеличен на 5 процентов. Также отмечается, что для каждого пенсионера пенсия будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от трудового стажа.

По итогам 2022 года пенсионные выплаты составят 16 миллиардов рублей.