Сборная Австралии по футболу сенсационно обыграла Данию
2022-11-30 20:21
Сборная Австралии по футболу со счётом 1:0 сенсационно обыграла Данию на ЧМ-2022 в Катаре.
30 ноября на в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Австралии и Дании, который закончился победой австралийцев со счётом 1:0.
На 61-й минуте гол в ворота датского вратаря Петера Шмейхера забил австралийский нападающий Мэтью Леки, благодаря чему сборная Австралии вышла в плей-офф турнира в Катаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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