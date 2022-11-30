Сборная Австралии по футболу сенсационно обыграла Данию

Сборная Австралии по футболу со счётом 1:0 сенсационно обыграла Данию на ЧМ-2022 в Катаре.

30 ноября на в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Австралии и Дании, который закончился победой австралийцев со счётом 1:0.

На 61-й минуте гол в ворота датского вратаря Петера Шмейхера забил австралийский нападающий Мэтью Леки, благодаря чему сборная Австралии вышла в плей-офф турнира в Катаре.