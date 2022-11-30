Foreign Policy: Байден готов военным путём помешать Ирану получить ядерное оружие
2022-11-30 20:29
Президент США Джо Байден готов прибегнуть к военному сценарию, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
30 ноября издание Foreign Policy сообщает, что спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил о готовности американского лидера Джозефа Байдена «в качестве крайней меры», чтобы предотвратить появление у Ирана оружия массового поражения.
Малли также утверждает, что невзирая на готовность Байдена прибегнуть к военному сценарию, Вашингтон предпочитает дипломатический путь урегулирования проблемы появления в перспективе у Тегерана ядерного оружия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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