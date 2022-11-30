В Киеве местные жители перекрыли путь трамваю из-за отсутствия света
2022-11-30 20:39
Жители столицы Украины перекрыли дорогу трамваю в знак протеста против отключения электричества в домах.
В среду поздно вечером, 30 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на столичные Telegram-каналы, сообщило о том, что киевляне на Отрадном перекрыли дорогу трамваю из-за отсутствия электроэнергии в их домах.
Ранее, недовольные аварийными и плановыми отключениями свет жители Одессы также перекрыли дорогу, которых впоследствии начали задерживать агенты службы безопасности Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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