Сотруднице Букингемского дворца пришлось подать в отставку из-за «неприемлемого комментария»

Букингемский дворец заявил, что одна из сотрудниц подала в отставку после «неприемлемых комментариев» на дворцовом мероприятии, организованном королевой-консорт Камиллой.

Сообщается, что одна из «хозяек дома», бывшая фрейлина спросила у основателя благотворительной организации Нгози Фулани, откуда она на самом деле приехала.

Фулани опубликовала возмущенный пост в Твиттере, отметив, что она родилась в Великобритании. Она также назвала женщину, задавшую вопрос, Lady SH.

Вероятно, речь идет о Леди Сьюзан Хасси, которая работает в Букингемском дворце с 1960 года. Она сопровождала королеву Елизавету II на официальных государственных мероприятиях перед смертью бывшего монарха 8 сентября.