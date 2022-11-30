Сотруднице Букингемского дворца пришлось подать в отставку из-за «неприемлемого комментария»
2022-11-30 20:48
Букингемский дворец заявил, что одна из сотрудниц подала в отставку после «неприемлемых комментариев» на дворцовом мероприятии, организованном королевой-консорт Камиллой.
Сообщается, что одна из «хозяек дома», бывшая фрейлина спросила у основателя благотворительной организации Нгози Фулани, откуда она на самом деле приехала.
Фулани опубликовала возмущенный пост в Твиттере, отметив, что она родилась в Великобритании. Она также назвала женщину, задавшую вопрос, Lady SH.
Вероятно, речь идет о Леди Сьюзан Хасси, которая работает в Букингемском дворце с 1960 года. Она сопровождала королеву Елизавету II на официальных государственных мероприятиях перед смертью бывшего монарха 8 сентября.
Опубликовано: Светлана Репина
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