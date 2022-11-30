Диетолог предостерег гипертоников от употребления красной и черной икры

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной икра противопоказана при повышеннои давлении и проблемах с сердцем.

Красная и чёрная икра — любимые многими деликатесы, в которых присутствуют полезные витамины и микроэлементы. Но далеко не всем полезен этот продукт.

Он не только не полезен, но и опасен для гипертоников и тех, у кого диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

«Для таких людей данные компоненты особенно вредны... Соль влияет на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, суставы и может привести к гипертонии и снижению иммунитета», — пояснила специалист.

Кроме того, при суточной норме соли для человека в 4,5 грамма икра содержит 10 граммов вещества в 100 граммах.

Чёрная и красная икра могут вызывать аллергическую реакцию. Специалисты неоднократно отмечали отёк Квинке и анафилактический шок в результате употребления этого деликатеса.

Также она может негативно влиять на работу печени, нервной системы и почек.

Икра с истекшим сроком годности может стать причиной ботулизма и смертельного исхода.

При покупке икры Соломатина внимательно изучить срок годности, состав и проверить целостность упаковки.

Желательно выбрать малосольный и охлаждённый вариант в стеклянной или пластиковой таре. Упаковка важна для визуальной оценки продукта.

Употреблять икру диетолог рекомендует не чаще двух раз в неделю.