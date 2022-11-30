Хренин: НАТО беспрецедентно наращивает войска у границ Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что НАТО беспрецедентно наращивает военное присутствие в Восточной Европе.

30 ноября глава министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в интервью изданию «Беларусь сегодня» сообщил о том, что в настоящее время обстановка вокруг белорусского государства остаётся непростой.

Хренин уточнил, что в восточной части Европы «продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований», в непосредственной близости от границ Беларуси «под псевдолозунгом защиты от “угрозы с Востока”».