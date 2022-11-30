Хренин: НАТО беспрецедентно наращивает войска у границ Беларуси
2022-11-30 20:53
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что НАТО беспрецедентно наращивает военное присутствие в Восточной Европе.
30 ноября глава министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в интервью изданию «Беларусь сегодня» сообщил о том, что в настоящее время обстановка вокруг белорусского государства остаётся непростой.
Хренин уточнил, что в восточной части Европы «продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований», в непосредственной близости от границ Беларуси «под псевдолозунгом защиты от “угрозы с Востока”».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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