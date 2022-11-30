Майк Тайсон пообещал вернуться на ринг, если Альварес тронет Месси
2022-11-30 20:59
Боксер Майк Тайсон опубликовал в соцсети комментарий по поводу угроз чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе, мексиканца Сауля Альвареса, в адрес футболиста Лионеля Месси.
Тайсон заявил, что ему придется вернуться на ринг, если Альварес тронет Мессии.
После победы футбольной сборной Аргентины над командой Мексики на ЧМ по футболу в Катаре было опубликовано фото, на котором футболка мексиканского футболиста лежит в ногах у Месси.
В ответ на это Альварес обвинил Лионеля Месси в неуважении.
Опубликовано: Светлана Репина
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