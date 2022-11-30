Майк Тайсон пообещал вернуться на ринг, если Альварес тронет Месси

Боксер Майк Тайсон опубликовал в соцсети комментарий по поводу угроз чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе, мексиканца Сауля Альвареса, в адрес футболиста Лионеля Месси.

Тайсон заявил, что ему придется вернуться на ринг, если Альварес тронет Мессии.

После победы футбольной сборной Аргентины над командой Мексики на ЧМ по футболу в Катаре было опубликовано фото, на котором футболка мексиканского футболиста лежит в ногах у Месси.

В ответ на это Альварес обвинил Лионеля Месси в неуважении.