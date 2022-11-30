Беларусь заявила о высокой интенсивности полетов разведывательной авиации США у своих границ
2022-11-30 21:05
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск создается для реакции не действия НАТО.
Он назвал это адекватными ответными мерами и подчеркнул, что так страна демонстрирует решимость защищать свою землю, а также Союзное государство.
Хренин отметил, что задачей региональной группировки по-прежнему является обеспечение обороны.
Он рассказал, что Беларусь видит повышенную интенсивность работы американской разведывательной авиации у своих границ.
Опубликовано: Светлана Репина
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