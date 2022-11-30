Беларусь заявила о высокой интенсивности полетов разведывательной авиации США у своих границ

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск создается для реакции не действия НАТО.

Он назвал это адекватными ответными мерами и подчеркнул, что так страна демонстрирует решимость защищать свою землю, а также Союзное государство.

Хренин отметил, что задачей региональной группировки по-прежнему является обеспечение обороны.

Он рассказал, что Беларусь видит повышенную интенсивность работы американской разведывательной авиации у своих границ.