Хренин заявил, что рассчитывает на помощь России в случае нападения на Беларусь

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусская армия рассчитывает на себя и на помощь России в случае нападения на страну.

В среду, 30 ноября 2022 года, глава Министерства оборонных дел Беларуси Виктор Хренин в интервью изданию «Беларусь сегодня» рассказал о том, что белорусское оборонное ведомство прежде всего рассчитывает на себя в случае нападения, однако понимает, что у Минска есть «надёжный союзник», который готов оказать всю необходимую помощь.

Хренин добавил, что Беларусь будет принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству, а также напомнил слова Главнокомандующего Александра Лукашенко о том, что белорусы будут «биться, бороться и умирать» только на родной земле.