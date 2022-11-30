Хренин заявил, что рассчитывает на помощь России в случае нападения на Беларусь
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусская армия рассчитывает на себя и на помощь России в случае нападения на страну.
В среду, 30 ноября 2022 года, глава Министерства оборонных дел Беларуси Виктор Хренин в интервью изданию «Беларусь сегодня» рассказал о том, что белорусское оборонное ведомство прежде всего рассчитывает на себя в случае нападения, однако понимает, что у Минска есть «надёжный союзник», который готов оказать всю необходимую помощь.
Хренин добавил, что Беларусь будет принимать совместные меры для предотвращения военных угроз Союзному государству, а также напомнил слова Главнокомандующего Александра Лукашенко о том, что белорусы будут «биться, бороться и умирать» только на родной земле.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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