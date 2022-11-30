Отеки и сердечная недостаточность: легенду футбола Пеле экстренно доставили в больницу

Троекратный чемпион мира, 82-летний бразильский нападающий опять оказался в клинике. Топовый спортсмен несколько лет борется с раком.

Пеле в последние несколько месяцев назад прошел несколько курсов химиотерапии, но безрезультатно. Врачи не отметили положительной динамики, опухоли в организме легенды футбола продолжают распространяться, сообщает СтарХит.

На этот раз спортсмена доставили в больницу с множественными отеками и сердечной недостаточностью.

Последняя операция у 82-летнего Пеле была в сентябре 2021 года, тогда врачи удалили звезде опухоль в толстой кишке. После этого спортсмен продолжил курс лечения, во время которого вновь обнаружили опухоли в кишечнике, печени и легком — все в начальной стадии.

Легенда бразильского футбола Пеле трижды выигрывал чемпионаты мира - в 1958-м, 1962-м, и 1970-м годах.

В составе сборной своей страны он провел 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века. Спортсмен занесен в Книгу рекордов Гиннесса: за всю карьеру футболист забил 1279 голов.