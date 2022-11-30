Небензя назвал инициативу ЕК о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие Запада
2022-11-30 21:37
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии о трибунале по Украине является попыткой покрыть беззаконие Запада.
30 ноября постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что предложение Европейской комиссии под эгидой ООН создать специальный суд из-за действий РФ на Украине «является попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности».
Небензя также добавил, коллективный Запад придумывает угодные себе правила, на которых основан миропорядок, а также пытается прикрыться авторитетом ООН, чтобы достичь своих целей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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