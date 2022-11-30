Глава Мининфраструктуры Украины Кубраков подал заявление об увольнении
2022-11-30 21:50
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал заявление об увольнении с занимаемой им должности.
В среду, 30 ноября 2022 года, представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о том, что глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал заявление об увольнении с поста руководителя ведомства, который он занимал с 2021 года.
В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк заявил, что что увольнение Кубракова проводится для того, чтобы назначить его на должность вице-премьера Украины, которую в настоящее время занимает Ирина Верещук.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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