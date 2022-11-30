Глава Мининфраструктуры Украины Кубраков подал заявление об увольнении

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал заявление об увольнении с занимаемой им должности.

В среду, 30 ноября 2022 года, представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о том, что глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал заявление об увольнении с поста руководителя ведомства, который он занимал с 2021 года.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк заявил, что что увольнение Кубракова проводится для того, чтобы назначить его на должность вице-премьера Украины, которую в настоящее время занимает Ирина Верещук.