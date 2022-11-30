Медики не рекомендуют носить капроновые колготки в зимнее время

Как рассказала врач общей практики, дерматолог, главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина, ношение колготок из капрона в холод бесполезно, так как данный материал не способен удерживать тепло.

Достаточно широко распространено заблуждение, что капроновые колготки помогут в мороз, что с их помощью можно утеплить ноги. Но это не так.

«Капроновые колготки — это изделие, выполненное из синтетического материала, который не способен удерживать тепло, если речь идёт не о каких-то специализированных термоколготках, выполненных из современных материалов по уникальным технологиям. Вообще, капрон на морозе, как правило, накаляется и появляется ощущение, что вы без какой-либо термозащиты на ногах», — объяснила доктор.

Чтобы телу и ногам было тепло, между кожным покровом и одеждой должна быть прослойка воздуха. Именно она поможет поддерживать комфортную температуру.

Капрон же слишком плотно прилегает к коже и при отрицательных температурах бесполезен.

Помимо этого, ношение капроновых колготок зимой может привести к нарушению микроциркуляции крови и, как следствие, переохлаждению.

Зимой предпочтительно носить одежду, прилегающую к телу из натуральных материалов (хлопок, лён, шерсть) или специализированных, которые используются при изготовлении термобелья.