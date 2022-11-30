В России заблокированы счета Максима Галкина

Налоговики заподозрили, что артист не со всех доходов делал положенные по закону отчисления в госказну.

Признанный в России иноагентом Максим Галкин до отъезда в Израиль зарабатывал в своей стране миллиарды. Артист имел приличные заработки, роскошную недвижимость, элитные машины.

Только замок в деревне Грязь под Москвой риэлторы оценивают примерно в миллиард рублей.

Как уточняет КП, в 2021-м годовой заработок юмориста составил $4,8 млн. Галкин получал в России деньги от рекламных контрактов и гонорары как телеведущий. Средний доход шоумена за один концерт составлял около 2,5 млн рублей.

Но налоговики давно подозревали, что у звезды есть доходы, с которых тот не платил налоги. "Что называется, его пасли, проверяли счета, связи. Насколько знаю, в рамках оперативных проверок получены сведения, что он мог через аффилированные компании выводить за рубеж средства на счета подставных фирм. Вывод денег, с которых не заплачены налоги за границу, - это уже уголовная статья", - цитирует КП cвоего осведомителя.

Налоговик считает: если бы Галкин не уехал в Израиль, в России его бы "прижали": "Насколько я слышал, российские счета артиста заблокировали, деньги там подвисли, однако он вывел за рубеж столько, что хватит внукам".

По словам источника издания, среди связанных с Галкиным переводов были и поступления с Украины.

"Переводы шли не напрямую на счет артиста, а через партнерские компании. Он сам опроверг получение денег с Украины, и это понятно, это как дамоклов меч. Он будет все отрицать. Но просто так иноагентом его не сделали бы", - резюмировал мужчина.