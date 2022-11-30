В Беларуси изменят закон о мобилизации с учетом опыта России
2022-11-30 22:26
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что ведомство работает над поправками к закону о мобилизации.
По его словам, предложения по корректировке законодательства разрабатываются с учетом российского опыта.
Хренин пообещал, что вскоре будет проведено общественно обсуждение предлагаемых поправок. Их также рассмотрят законодатели.
Он также напомнил, что в республике регулярно проводятся мобилизационные сборы, а к концу года будет завершена сверка данных военнообязанных.
Опубликовано: Светлана Репина
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