В Беларуси изменят закон о мобилизации с учетом опыта России

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что ведомство работает над поправками к закону о мобилизации.

По его словам, предложения по корректировке законодательства разрабатываются с учетом российского опыта.

Хренин пообещал, что вскоре будет проведено общественно обсуждение предлагаемых поправок. Их также рассмотрят законодатели.

Он также напомнил, что в республике регулярно проводятся мобилизационные сборы, а к концу года будет завершена сверка данных военнообязанных.