В Китае построили свинарник-небоскреб в 26 этажей

В Китае построили 26-этажный свинарник площадью в 800 тыс. квадратных метров. Это самая больная свиноферма в стране.

Ожидается, что ежегодно более 1 млн голов из этой свинофермы будет направляться на убой. В стране очень высокий спрос на свинину.

Авторы проекта утверждают, что такая конструкция позволит быстро локализовывать вспышки заболеваний.

Навоз, произведенный свиньями, будет перерабатываться в биогаз. Его планируется использовать для освещения и отопления здания.