В Китае построили свинарник-небоскреб в 26 этажей
2022-11-30 23:21
В Китае построили 26-этажный свинарник площадью в 800 тыс. квадратных метров. Это самая больная свиноферма в стране.
Ожидается, что ежегодно более 1 млн голов из этой свинофермы будет направляться на убой. В стране очень высокий спрос на свинину.
Авторы проекта утверждают, что такая конструкция позволит быстро локализовывать вспышки заболеваний.
Навоз, произведенный свиньями, будет перерабатываться в биогаз. Его планируется использовать для освещения и отопления здания.
Опубликовано: Светлана Репина
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