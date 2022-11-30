FT: Евросоюз пригрозил Илону Маску блокировкой Twitter

Издание Financial Times сообщает, что 30 ноября во время видеовстречи Илона Маска с комиссаром ЕС Тьерри Бретоном прозвучали угрозы блокировки Twitter.

По словам Бретона, это произойдет, если владелец соцсети не будет придерживаться правил модерации контента, в том числе в части произвольной разблокировки пользователей.

Бретон также отметил, что Илон Маск должен согласиться на проведение независимого аудита соцсети в следующем году.

Если миллиардер не выполнит эти требования, его действия будут расцениваться как нарушение закона ЕС о цифровых услугах, и Twitter будет заблокирован в Евросоюзе.