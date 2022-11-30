FT: Евросоюз пригрозил Илону Маску блокировкой Twitter
2022-11-30 23:36
Издание Financial Times сообщает, что 30 ноября во время видеовстречи Илона Маска с комиссаром ЕС Тьерри Бретоном прозвучали угрозы блокировки Twitter.
По словам Бретона, это произойдет, если владелец соцсети не будет придерживаться правил модерации контента, в том числе в части произвольной разблокировки пользователей.
Бретон также отметил, что Илон Маск должен согласиться на проведение независимого аудита соцсети в следующем году.
Если миллиардер не выполнит эти требования, его действия будут расцениваться как нарушение закона ЕС о цифровых услугах, и Twitter будет заблокирован в Евросоюзе.
Опубликовано: Светлана Репина
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