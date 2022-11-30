Сати Казанова рассказала, как за ней следили на «Фабрике звезд»
За героями звездного дома велось круглосуточное наблюдение. Камеры были установлены повсюду, даже в туалете.
Бывшая участница трио "Фабрика", певица Сати Казанова поведала подробности о жизни в звездном доме во время участия в музыкальном проекте "Фабрика звезд".
Она рассказала, что самым сложным для всех участников проекта было круглосуточное видеонаблюдение, из-за которого никто не мог расслабиться ни на минуту.
Нужно было постоянно помнить о своем поведении, движениях, следить за разговорами и действиями, потому что все писалось на камеру, а затем транслировалось в эфире.
Сати призналась, что камеры были установлены даже в санузле для того, чтобы в душевой с участниками проекта ничего не случилось.
Певица призналась, что больше никогда не стала бы участвовать в подобном шоу.
Опубликовано: Наталья Павлова
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