Сати Казанова рассказала, как за ней следили на «Фабрике звезд»

За героями звездного дома велось круглосуточное наблюдение. Камеры были установлены повсюду, даже в туалете.

Бывшая участница трио "Фабрика", певица Сати Казанова поведала подробности о жизни в звездном доме во время участия в музыкальном проекте "Фабрика звезд".

Она рассказала, что самым сложным для всех участников проекта было круглосуточное видеонаблюдение, из-за которого никто не мог расслабиться ни на минуту.

Нужно было постоянно помнить о своем поведении, движениях, следить за разговорами и действиями, потому что все писалось на камеру, а затем транслировалось в эфире.

Сати призналась, что камеры были установлены даже в санузле для того, чтобы в душевой с участниками проекта ничего не случилось.

Певица призналась, что больше никогда не стала бы участвовать в подобном шоу.