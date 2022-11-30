Сальдо: СБУ разыскивают в Херсоне людей, помогавших проводить референдум
2022-11-30 23:47
Служба безопасности Украины ведет на правобережье Херсонской области поиск людей, которые оказывали помощь в проведении референдума.
Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, в городе проводятся проверки.
Сальдо отметил, что практически все членов избирательных комиссий референдума уже находятся в безопасности на левом берегу Днепра.
Ранее сообщалось, что ВСУ рассматривают Херсон исключительно в качестве военной базы.
Опубликовано: Светлана Репина
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