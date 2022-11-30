Сальдо: СБУ разыскивают в Херсоне людей, помогавших проводить референдум

Служба безопасности Украины ведет на правобережье Херсонской области поиск людей, которые оказывали помощь в проведении референдума.

Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, в городе проводятся проверки.

Сальдо отметил, что практически все членов избирательных комиссий референдума уже находятся в безопасности на левом берегу Днепра.

Ранее сообщалось, что ВСУ рассматривают Херсон исключительно в качестве военной базы.