В США назвали условие возобновления диалога по ДСНВ с Россией
2022-11-30 23:53
Кандидат на пост посла США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готово возобновить диалог по ДСНВ с Москвой при условии проведения инспекций.
Трейси напомнила, что Джо Байден говорил о готовности к обсуждению нового механизма по контролю над вооружениями.
Она уточнила, что этот механизм мог бы стать заменой Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году.
Трейси подчеркнула, что для этого необходимо разрешение Росси на возобновление инспекций.
Опубликовано: Светлана Репина
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