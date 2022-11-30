В США назвали условие возобновления диалога по ДСНВ с Россией

Кандидат на пост посла США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готово возобновить диалог по ДСНВ с Москвой при условии проведения инспекций.

Трейси напомнила, что Джо Байден говорил о готовности к обсуждению нового механизма по контролю над вооружениями.

Она уточнила, что этот механизм мог бы стать заменой Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году.

Трейси подчеркнула, что для этого необходимо разрешение Росси на возобновление инспекций.