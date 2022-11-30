В Киеве начались протесты против отключений света

Портал «Страна.ua» сообщает о протестах против отключения электроэнергии в Киеве.

По информации издания, в одном из районов города жители перекрыли трамвайные пути в знак протеста против отсутствия электроэнергии в домах.

Сообщается, что это произошло в Соломенском районе на территории жилого массива Отрадный. Там люди просто стояли на трамвайных путях.

Ранее мэр Киева Виталий Клико заявил, что власти стараются максимально быстро восстановить энергоснабжение, но отключения сохранятся до весны.