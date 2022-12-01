Филипп Киркоров заявил, что иногда его заменяют двойники

Певец рассказал, что однажды одна из копий талантливо заменила его на сцене.

Правда, поп-король не признается, когда именно и где это было. Он уточнил, что ситуация в тот раз была экстренной.

Тогда никто даже не заподозрил подмены, а все потому, что все двойники певца, по его собственному уверению, подбирались очень тщательно.

Артист заверил любопытных журналистов, что все расскажет подробнее, но не сейчас.

Он пообещал изложить засекреченные факты из своей жизни в автобиографической книге, которую собирается написать на пенсии.