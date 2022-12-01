Елена Зеленская встретилась с королем Карлом III в Лондоне

Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала в соцсетях фото своей встречи с королем Великобритании Карлом III.

Встреча состоялась в католическом соборе в Лондоне. Зеленская написала, что британский монарх не в первый раз уделяет время поддержке Украины.

Ранее Елена Зеленская побывала на аудиенции у принцессы Уэльской в Букингемском дворце. Это произошло во время поездки первой леди Украины на похороны королевы Елизаветы II.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не раз публично заявляли о поддержке Украины и посещали Украинский культурный центр в Лондоне.