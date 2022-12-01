Елена Зеленская встретилась с королем Карлом III в Лондоне
2022-12-01 00:18
Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала в соцсетях фото своей встречи с королем Великобритании Карлом III.
Встреча состоялась в католическом соборе в Лондоне. Зеленская написала, что британский монарх не в первый раз уделяет время поддержке Украины.
Ранее Елена Зеленская побывала на аудиенции у принцессы Уэльской в Букингемском дворце. Это произошло во время поездки первой леди Украины на похороны королевы Елизаветы II.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон не раз публично заявляли о поддержке Украины и посещали Украинский культурный центр в Лондоне.
Опубликовано: Светлана Репина
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