Блинкен: НАТО будет вкладывать средства в производство советских боеприпасов
2022-12-01 00:23
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN рассказал, что руководство НАТО обсуждает инвестиции в советские системы вооружений, которые используются на Украине.
По его словам, обсуждение направлено на выбор вариантов, которые будут наиболее полезными для украинских военных.
Блинкен рассказал, что часть средств планируется вложить в совершенствование советских систем вооружений и производство боеприпасов к ним.
Остальные инвестиции будут направлены на производство вооружений, которые не выпускались в течение некоторого времени.
Опубликовано: Светлана Репина
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