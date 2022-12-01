Блинкен: НАТО будет вкладывать средства в производство советских боеприпасов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN рассказал, что руководство НАТО обсуждает инвестиции в советские системы вооружений, которые используются на Украине.

По его словам, обсуждение направлено на выбор вариантов, которые будут наиболее полезными для украинских военных.

Блинкен рассказал, что часть средств планируется вложить в совершенствование советских систем вооружений и производство боеприпасов к ним.

Остальные инвестиции будут направлены на производство вооружений, которые не выпускались в течение некоторого времени.