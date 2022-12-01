Билл Клинтон рассказал о своем заражении коронавирусом
2022-12-01 00:28
Экс-президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в Twitter.
Клинтон сообщил, что его тест на COVID оказался положительным. При этом он отметил, что симптомы незначительны, а чувствует он себя в целом хорошо.
Бывший президент отметил, что сейчас занимается делами из дома. Он также призвал подписчиков пройти вакцинацию в преддверии зимы.
Сам Клинтон полностью вакцинирован от коронавируса и получил бустерную дозу вакцины.
Опубликовано: Светлана Репина
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