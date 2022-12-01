Во Франции начали работу по созданию спецтрибунала в отношении России

В МИД Франции сообщили, что работа над созданием спецтрибунала для России из-за действий на Украине уже началась.

По словам представителя ведомства, специальный трибунал займется расследованием действий российской стороны на Украине.

Спецтрибунал создается при участии европейских и украинских партнеров.

Париж также заявил о готовности поддержать расследование украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения виновных к ответственности.