Во Франции начали работу по созданию спецтрибунала в отношении России
2022-12-01 00:39
В МИД Франции сообщили, что работа над созданием спецтрибунала для России из-за действий на Украине уже началась.
По словам представителя ведомства, специальный трибунал займется расследованием действий российской стороны на Украине.
Спецтрибунал создается при участии европейских и украинских партнеров.
Париж также заявил о готовности поддержать расследование украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения виновных к ответственности.
Опубликовано: Светлана Репина
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