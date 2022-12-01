Альварес извинился перед Месси после угроз Тайсона

Мексиканский боксер Сауль Альварес принес извинения Лионеллу Месси, капитану сборной Англии по футболу.

После публикации в сети фотографии, на которой в ногах Месси лежит футболка мексиканской сборной, Альварес обвинил Месси в неуважении. Это произошло после победы команды Аргентины над Мексикой на ЧМ по футболу в Катаре.

Позднее Алварес написал в соцсети, что приносит извинения Месси и аргентинскому народу, поскольку его слова были неуместны.

За Месси заступились многие известные спортсмены, включая Майка Тайсона. Он пообещал снова выйти на ринг, если Альварес тронет Месси.