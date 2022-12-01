Альварес извинился перед Месси после угроз Тайсона
2022-12-01 00:44
Мексиканский боксер Сауль Альварес принес извинения Лионеллу Месси, капитану сборной Англии по футболу.
После публикации в сети фотографии, на которой в ногах Месси лежит футболка мексиканской сборной, Альварес обвинил Месси в неуважении. Это произошло после победы команды Аргентины над Мексикой на ЧМ по футболу в Катаре.
Позднее Алварес написал в соцсети, что приносит извинения Месси и аргентинскому народу, поскольку его слова были неуместны.
За Месси заступились многие известные спортсмены, включая Майка Тайсона. Он пообещал снова выйти на ринг, если Альварес тронет Месси.
Опубликовано: Светлана Репина
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