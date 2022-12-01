Во Львове начали делать тесты ДНК на «чистокровность» и наличие русских генов
2022-12-01 00:56
Одна из медицинских лабораторий Львова предлагает жителям города сделать необычный тест ДНК.
Во время тестирования выявляются русские гены. Если они не обнаружены, пациенту выдается справка о том, что он является «чистокровным украинцем».
Это самая дорогая из всех услуг, предлагаемых лабораторией. Ее стоимость составляет 6.5 тыс. гривен.
Услуга называется «ДНК-тест на гены москалей».
Опубликовано: Светлана Репина
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