Во Львове начали делать тесты ДНК на «чистокровность» и наличие русских генов

APS
2022-12-01 00:56

Одна из медицинских лабораторий Львова предлагает жителям города сделать необычный тест ДНК.

Во время тестирования выявляются русские гены. Если они не обнаружены, пациенту выдается справка о том, что он является «чистокровным украинцем».

Это самая дорогая из всех услуг, предлагаемых лабораторией. Ее стоимость составляет 6.5 тыс. гривен.

Услуга называется «ДНК-тест на гены москалей».

Опубликовано: Светлана Репина