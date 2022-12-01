Германия и Норвегия предлагают создать центр защиты подводной инфраструктуры в НАТО

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре и канцлер Германии Олаф Шольц запросили помощь НАТО для мониторинга подводных объектов.

Они предложили создать в Североатлантическом альянсе специальный центр, который будет заниматься такими вопросами.

Ранее в Норвегии уже указывали на необходимость присутствия союзников в Северном море у побережья страны.

Об этом говорил глава норвежского Минобороны Бьерн Арильд Грам. Он подчеркивал важность защиты критической инфраструктуры страны.