Германия и Норвегия предлагают создать центр защиты подводной инфраструктуры в НАТО
2022-12-01 01:08
Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре и канцлер Германии Олаф Шольц запросили помощь НАТО для мониторинга подводных объектов.
Они предложили создать в Североатлантическом альянсе специальный центр, который будет заниматься такими вопросами.
Ранее в Норвегии уже указывали на необходимость присутствия союзников в Северном море у побережья страны.
Об этом говорил глава норвежского Минобороны Бьерн Арильд Грам. Он подчеркивал важность защиты критической инфраструктуры страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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